ضبط شخص اشترك مع آخرين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مفادها قيام «نبيل.ز» 55 عاما، عامل، و«رشدي.ن» «نجل الأول» 29 عاما، سائق، و«بشوي.ن» «نجل الأول وشقيق الثاني»، 26 عاما، سائق، وجميعهم يعملون بإحدى الدول العربية ومقيمين بسوهاج، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامهم بتبادل الأدوار فيما بينهم حال تواجدهم بالخارج، حيث يقوموا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها مع العائدين من الخارج أو بحوالات دولارية للمتواجد منهم داخل البلاد، والذي يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء أو بيعها للتجار والمستوردين راغبي شرائها، والذين يقومون بإيداع ما يعادلها بحساب الأول بالجنيه المصري.

كما يقوم المتواجد فيهم بالخارج باستبدال تلك العملات الأجنبية بالجنيه المصري من مكاتب الصرافة، وإرسالها بحساب الأول بالجنيه المصري لأحد البنوك، الذي يقوم بدورة باستلام تلك المبالغ بشخصه أو أحد أبنائه المذكورين من خلال توكيل مصرفي بالتعامل على حسابه، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بداخل قريته والبلاد المجاورة مقابل عمولة مالية، بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الأول وسؤاله، اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع نجليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقا للفحص المستندي 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمر اللواء إبراهيم الديب بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.