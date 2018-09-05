«تعليم الإسكندرية»: استبعاد مديري 3 مدارس لعدم جاهزيتهم للعام الدراسي

استبعدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مديري ثلاث مدارس بإدارة وسط التعليمية من وظائفهم وإحالتهم للتحقيق لعدم جاهزية هذه المدارس لاستقبال العام الدراسي من صيانة ونظافة المدرسة وخطط الجداول.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية، أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب ستتم إحالة أي مقصر في أداء واجبه الوظيفي للمساءلة وإثابة المتميزين.



والمديرين هم: مدير مدرسة محرم بك الإعدادية الصباحية للبنين، ومدير مدرسة محرم بك الإعدادية المسائية للبنين، ومدير مدرسة الصوالح الابتدائية.



يُذكر أن عبد الظاهر قد شكلت لجان لمتابعة الاستعدادات بقيادتها مطلع الأسبوع الجاري وتفقدت بعض مدارس إدارتي شرق والمنتزه على مدار أمس وأول أمس، هذا وتستمر قوافل المتابعة لتجوب جميع إدارات المحافظة.