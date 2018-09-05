كينو لاعب الشهر في جائزة  «ON Sport» لأفضل لاعب بالدوري المصري

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اختارت قناة ON sport البرازيلي كينو جناح فريق بيراميدز كأفضل لاعب عن شهر أغسطس في الدوري المصري الممتاز موسم 2017-2018.

ووفقا لتصويت شارك فيه مدربو أندية الدوري المصري ، بالإضافة إلى عدد من خبراء التحليل الفني وأبرز الإعلاميين.

حصل كينو على 53 نقطة ، متفوقا على المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، وزميله المالي ساليف كوليبالي الذي احتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

يذكر أن كل مدربي أندية الدوري الممتاز شاركوا في التصويت لاختيار لاعب شهر أغسطس باستثناء ثلاثة مدربين لم يقدموا اختياراتهم وهم باتريس كارتيرون ، المدير الفني للأهلي، ريكاردو لافولبي، المدير الفني لبيراميدز، ومحمد حلمي، المدير الفني لطلائع الجيش.

وتأتي جائزة لاعب الشهر ضمن الجائزة الأكبر لاختيار أفضل لاعب في الموسم والتي سيتم منحها عقب نهاية موسم 2018-2019 ، وهي الجائزة التي استحدثتها قناة ON Sport بهدف تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن يثري كرة القدم المصرية.

وسوف تقوم اللجنة المنظمة للجائزة بإعلان لائحتها التفصيلية لاحقا ، حيث من المقرر توسيع قاعدة المشاركة بضم عنصر الجمهور ، في عملية التصويت خلال الشهور المقبلة بما يمنح الجائزة مصداقية أكبر.

وفيما يلي نتائج التصويت كاملة لأول 10 لاعبين:

المركز الأول .. كينو (بيراميدز) .. 53 نقطة

المركز الثاني .. وليد أزارو (الأهلي) .. 42 نقطة

المركز الثالث ..ساليف كوليبالي (الأهلي) .. 29 نقطة

المركز الرابع .. رزاق سيسه (الاتحاد) .. 25 نقطة

المركز الخامس ..يوسف أوباما (الزمالك) .. 22 نقطة

المركز السادس ..إسلام رشدي (الجونة) .. 23 نقطة

المركز السابع .. صلاح محسن (الأهلي) .. 21 نقطة

المركز الثامن .. علي معلول (الأهلي) .. 21 نقطة

المركز التاسع ..إسلام جابر (الداخلية) .. 15 نقطة

المركز العاشر ..ناصر ماهر (الأهلي) .. 15 نقطة.