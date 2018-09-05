جولات مفاجئة لنائب محافظ البحيرة لعدة إدارات داخل الديوان العام

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، بجولات تفقدية مفاجئة داخل مبنى الديوان العام لعدة إدارات، للتعارف على الموظفين ونشاط كل واحد منهم وطبيعة عمله بالإدارة، وذلك للإطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وسرعة إنهاء احتياجاته.

وحال تواجدها بالمركز التكنولوجي استوقفها أحد المواطنين متضررًا من عدم توقيع القومسيون الطبي له بمشروع تكافل وكرامة.

وعلى الفور زارت نائبة المحافظ، مقر تكافل وكرامة لمعرفة حجم العمل على أرض الوقع وما تم إنجازه والوقوف على حقيقة شكوى المواطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن غزال، المشرف العام لمشروع تكافل وكرامة، أنه تم توقيع الكشف على10 آلاف حالة منذ عام تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك نظام مبرمج على جهاز التابلت يقوم بعملية التقييم عن طريق الإيجابات على بعض الأسئلة بالسلب أو الإيجاب

وأضاف، أن الأولوية في توقيع الكشف للأطفال صغار السن والرضع، ثم المعاقين ذهنينًا وحركيًا، ثم السيدات والرجال كبار السن، وتظهر النتيجة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع الكشف الطبي على المتقدم.

وفي سياق متصل، شددت نائب المحافظ، على وضع مظلات في ساحات الانتظار، وذلك للتخفيف على المواطنين من حرارة الشمس، مؤكدة على ضرورة العمل على قدم وساق لسرعة إنجاز العمل وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، وعدم المجاملة لأحد وحسن التعامل مع المتقدمين.