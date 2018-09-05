ضبط عامل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، قيام (علاء الدين. ى.ع - 59سنة)، عامل، ومقيم بدائرة المركز (سبق إتهامه في قضيتي سلاح ناري)، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته، (33 مسدس صوت مختلف الأحجام والأنواع، و8 خزينة سلاح ناري عيار 9 مم، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وإدارته للورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.