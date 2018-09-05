«سانا»: المجموعات الإرهابية تدمر جسرا قرب ريف حماة الشمالي

أفادت وسائل إعلام سورية بأن المجموعات المسلحة دمرت، اليوم الأربعاء، جسر التوينة بسوريا الواقع غرب قلعة المضيق بحدود 2 كيلو بريف حماه الشمالي، في إطار استهدافها للبنى التحتية ومنازل المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن المجموعات الإرهابية قامت بزرع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار في أماكن متفرقة من جسم جسر التوينة، وهو ثالث جسر يتم تدميره من قبل المجموعات الإرهابية بعد جسري الشريعة وبيت الراس في سهل الغاب.

ووفقا للوكالة، فإن إرهابيي «جبهة النصرة» و«الحزب التركستاني» دمروا يوم الجمعة الماضي جسرين في بلدتي الشريعة وبيت الراس، اللذين يعدان من أهم وأضخم الجسور في ريف حماة الشمالي الغربي، ويربطان بين بلدتي الشريعة وبيت الراس والقرى والبلدات المجاورة.