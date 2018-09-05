وزير التعليم لـ«الشروق»: لا صحة للتراجع عن الثانوية العامة التراكمية

اتحاد أمهات مصر: مخاوف من فشل النظام.. وصفوت: تأخير توزيع التابلت استمرارا للقرارات المتضاربة

نفى وزير التربية والتعليم طارق شوقى لـ«الشروق»، وجود أى نية لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية، مؤكدا أن الوزارة ستوزع 50 ألف جهاز كمبيوتر تابلت فى بداية أكتوبر المقبل، فى حين سيتم توزيع الـ 700 ألف تابلت المتبقية سيتم تباعا على مدى الفصل الدراسى الأول.

وأضاف الوزير لـ«الشروق»، أمس، أنه سيتم إيضاح جميع الأمور بشأن القرار فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل، خاصة مع التصريحات الوزارية المتكررة بتوزيع الكمية كاملة فى سبتمبر.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة، وستبدأ الدراسة فى موعدها، كما سيدرس الطلاب فى الثانوية الجديدة كما هو مقرر، مشيرا إلى أن هناك خطة لتوزيع التابلت على المدارس على مدى الفصل الدراسى الأول.

وأثار هذا القرار الأخير حالة من الجدل بين أولياء الأمور، وقال مؤسس «رابطة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية» خالد صفوت، إن هذا القرار ما هو إلا استمرار لسلسلة التصريحات والقرارات المتضاربة للوزير طارق شوقى، ففى البداية كانت التصريحات بتوزيع التابلت على جميع الطلبة أول شهر سبتمبر، ثم منتصف سبتمبر، وأخيرا تسليم 50 ألفا فقط فى أول أكتوبر، مشيرا إلى أنه بهذا القرار لن يتم تفعيل عمل التابلت إلا مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف صفوت، لـ«الشروق»، أن الوزارة تعمل دون خطة مدروسة محددة بجداول زمنية، الأمر الذى أدى إلى هذه التصريحات المتضاربة، وتابع: «كان من الأفضل تجهيز المدارس والتابلت العام الحالى، وبدء النظام الجديد من العام الدراسى المقبل منعا لهذا الجدل، فخطط الوزير للتطوير جيدة جدا ولكن منفصلة تماما عن أرض الواقع».

وقالت مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عبير أحمد: إن توزيع 50 ألف تابلت على الطلاب الذين يلتحقون بنظام الثانوية التراكمية الجديد مطلع شهر أكتوبر وتوزيع 700 ألف تابلت على باقى الطلاب تباعا، يؤكد عدم الاستعداد جيدا لتطبيق النظام والتسرع فيه.

وأضافت فى تصريحات صحفية أن أغلب أولياء الأمور أصابهم القلق من نظام الثانوية التراكمية خوفا من فشله، وهو ما يؤثر على مستقبل أبنائهم، إضافة إلى عدم الانتهاء من توصيل الشبكات الداخلية بالمدارس مع بداية الدراسة وكذلك خدمة الإنترنت.

كما طالبت الوزارة بسرعة الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بنظام الثانوية التراكمية، وكذلك ضرورة توضيح الصورة بشكل كامل من قبل وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقده 9 سبتمبر الحالى، لتهدئة أولياء الأمور والقضاء على الشائعات ومنع إثارة البلبلة.