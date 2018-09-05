رئيس «السكك الحديدية» عن صورة قطار المنوفية: «فوتوشوب»

علق المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية، على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطنين يتكدسون أعلى قطار رقم 534 القادم من محافظة المنوفية إلى القاهرة، مؤكدا أن ما هي إلا صورة «مفبركة» عن طريق «الفوتوشوب» وبها مبالغة كبيرة، مضيفا أن القطار ذاته محجوزا في ورش طنطا منذ أمس.

وقال «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم: «خط المنوفية عليه كثافة عالية من الركاب، وتذكرة الانتقال به جنيه واحد فقط، فتعتبر الأرخص من وسائل النقل الأخرى على الطرق البرية، الأمر الذي يؤدي لتكدس كبير في جميع الأوقات بالخط».

وتابع: «الراكب بيركب 60 كيلو متر بجنيه»، مشيرًا إلى وجود خطة لجعل هذا الخط مزدوجًا بدلا من فرديًا، مضيفا أن هناك 23 خط قطار فرعي على مستوى الجمهورية، وتبعد المسافة ما بينه وبين القاهرة 60 كيلو، فيبلغ سعر التذكرة بهم جنيه واحد فقط حتى الآن.