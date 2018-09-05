ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة 4.5 طن دقيق مدعم بحوزة سائق قبل بيعها في السوق السوداء بمدينة بدر، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة مفادها قيام "ناجح.ع.ع"، 41 عاما، سائق بالاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المنصرف له لتوزيعه على المخابز البلدية المرخصة بمنطقتي "البساتين ومصر القديمة"، بالاتفاق مع أصحاب تلك المخابز؛ بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال استقلاله سيارة نقل بمنطقة بدر محمل عليها 4.5 طن دقيق بلدي مدعم و120 كيلو ردة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.