كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تفاصيل زيارته لبعثة المنتخب الوطني، ولقائه باللاعب محمد صلاح، قائلًا: «لابد من إرسال الطمأنينة في نفوس اللاعبين قبل تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، والمنتخب فيه نجوم كبيرة لازم نقدرهم».

وأضاف وزير الشباب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن منتخب مصر يضم الكثير من اللاعبين المحترفين في الخارج وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، متابعًا: «اللاعب المحترف برة زي "صلاح" يعتبر مؤسسة اقتصادية متنقلة تحتاج إدارة أعمال وتنمية موارد، وده ابن مصر البار وشرفنا في الخارج»

وأشار إلى ترشح اللاعب الدولي محمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب على العالم، والذي يدعو الجميع إلى الفخر، معقبًا: «كان لازم نطبط على محمد صلاح ونقوله إن بلده معاه وأنه هيحصل على كل حقوقه، والمهندس هاني أبو ريدة، أكد على حل مشاكل محمد صلاح وجميع اللاعبين المحترفين».

والتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بلاعبي المنتخب الوطني، عقب المران في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها الكاميرون 2019.

ويُذكر أن اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليفربول، أطلق «تغريدة» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شهر أغسطس الماضي، موجهًا فيها رسالة إلى مجلس اتحاد الكرة المصري، قال فيها إنه من الطبيعي أن اتحاد الكرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة، عكس ما يحدث معه، من خلال تجاهل رسائله وعدم الرد على مخاطباته.

والجدير بالذكر أن «صلاح»، مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ويتنافس مع اللاعب كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، ومع لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسباني، على اللقب.