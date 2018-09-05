قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر تزرع سنويًا حوالي 1.7 مليون فدان من محاصيل الفاكهة بأنواعها المختلفة، منهم حوالي 500 ألف فدان للموالح، وتتقسم المساحة الباقية على باقي الأنواع كالمانجو والعنب والرمان وغيرها، موضحًا أن إجمالي إنتاج مصر من الفاكهة يصل إلى 12 مليون طن سنويًا.



وأضاف «خليفة»، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن ما تصدره مصر من إنتاجها من محصول الفاكهة يبلغ حوالي 10-15%، مستطردًا أن باقي المحصول يتم ضخه في الأسواق المحلية.



وبالنسبة للخضر، فذكر أن مصر تزرع حوالي 1.2 مليون فدان سنويًا، منها 350 ألف فدان للطماطم طوال السنة، متابعًا: «خلال العروة الصيفية يتم زراعة حوالي 187 ألف فدان طماطم، والعروة الشتوية حوالي 140 ألف فدان، والعروة النيلية حوالي 30 ألف فدان».



وأشار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والتقاوي، مما أثر على السعر النهائي للمنتج، مستطردًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عددًا من المشروعات مثل الصوبة الزراعية، لإنتاج الخضر والفاكهة، لسد احتياجات الزيادة السكانية.



وأوضح، أن قطاع الزراعة يواجه بعض التحديات، ولذلك ينبغي أن تتدخل الحكومة لضبط أسعار الفاكهة والخضروات من خلال التوزيع، مضيفًا أن الفلاح هو المظلوم الوحيد في هذه المنظومة.



وأردف أن دور الحكومة يتمثل في إنشاء كيانات تعاونية لتسويق المنتجات الزراعية من الفلاح وحتى المستهلك، مستطردًا: «في النهاية اللي بيضيع هو المزارع الصغير اللي بيعاني، ويجب أن تضع الحكومة عينها عليه، من خلال وضع سعر استرشادي للمحصول لكل مرحلة من مراحل إنتاجه وحتى وصوله للمستهلك».



