بارزالي : رونالدو سيقود يوفنتوس للتتويج بدوري الأبطال

أكد أندريا بارزالى مدافع نادي يوفينتوس الإيطالي أن ناديه يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة البرتغالي كرستيانو رونالدو المنضم حديثًا إلى صفوف السيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال بارزالي في تصريحات أبرزتها الصحف الإيطالية : "يوفينتوس فريق كبير، شاركنا في نهائيين من دوري الأبطال خلال آخر 3 سنوات، ولم ننجح في حصد اللقب لكننا نسعى هذا الموسم نحو التتويج خاصًة بعد تدعيم الصفوف برونالدو".

وعن سؤاله حول عدم تسجيل رونالدو مع اليوفي أي أهداف حتي الآن قال: "لا أقلق من عدم تسجيل كريستيانو حتي الآن، وبالتأكيد سينجح في التسجيل في الفترة القادمة، رونالدو بالنسبة لى كالقطار".

وأضاف:"هو لاعب عظيم وشخص ينقل طاقة إيجابية لنا ولديه رغبة كبيرة في العمل، لا يريد أن يخسر ودائما يريد أن يسجل الأهداف".

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أنضم لصفوف السيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة كلفت خزينة الفريق الإيطالي 100 مليون يورو.