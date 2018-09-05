كارتيرون يكشف كواليس إنضمامه للأهلي

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي عن كواليس المفاوضات بينه وبين القلعة الحمراء وأسباب توليه الإدارة الفنية للأحمر.

وقال كارتيرون خلال حديثه التلفزيوني على قناة "الأهلي" : "كنت أمتلك عرضًا أكبر من العرض الذي تقدم به إدارة الأهلي، لكن أخبرت نفسي أنه يجب التنازل عن أي شيء في سبيل تدريب النادي الأعظم في أفريقيا".

وأضاف : "لم أتردد لحظه في قبول عرض الاهلي لأنها مغامره كنت أتمناها، لكن قرار تركي للفريق الأمريكي لم يكن سهلا".

وأكمل: "اتبعت قلبي في اختيار تدريب الأهلي، وقررت الرجوع لقارة إفريقيا التي أحبها، وأن أتحمل مسؤولية نادي كبير هو شيء صعب للغاية".

وتابع: "كنت أمتلك تحدي بين وبين نفسي، وهو اسعاد جماهير الأهلي من خلال الحصول على الألقاب، وخاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتولى المدرب الفرنسي تدريب فريق الأهلي خلال منتصف يونيو الماضي، وإستطاع قيادة المارد الأحمر إلى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات.