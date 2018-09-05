منتخب النيجر يثير ارتباك اتحاد الكرة

أربك منتخب النيجر مسؤولي اتحاد الكرة المصري، قبل مواجهة المنتخب الوطني السبت المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بتعديل موعد وصول بعثته لأكثر من مرة بالأيام الأخيرة.

ومن المنتظر أن تصل اليوم الأربعاء بعثة منتخب النيجر إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في أخر تعديل لموعد وصولها حسب الشركة السياحية التي تولت نقل المنتخب الضيف.

وقامت الشركة السياحية بالحجز لهم على متن إحدى الرحلات العادية إلى مطار القاهرة، ومنه إلى مطار برج العرب عبر رحلة طيران داخلية.

وكان منتخب النيجر قد أكد وصوله أكثر من مرة إلى برج العرب مباشرة، وعدل ميعاد وصوله أكثر من مرة حتى استقر على الموعد الأخير اليوم والمطار الذي ستحط به طائرتهم، مما سبب ارتباكًا في اتحاد الكرة بالساعات الأخيرة.