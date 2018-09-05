بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تدعو للاستجابة لمطالب مواطني البصرة

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، الحكومة العراقية، إلى بذل قصارى جهدها للاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة في محافظة البصرة على وجه السرعة.

وطالبت «يونامي» -في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية اليوم الأربعاء- الزعماء السياسيين ومجلس النواب إلى الاتفاق سريعا على تشكيل حكومة وطنية داعمة للإصلاح، مشيرة إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش قلق إزاء وقوع ضحايا أثناء احتجاجات عنيفة بسبب افتقار الخدمات العامة الحيوية في محافظة البصرة.

وأوضحت أن «كوبيش» يدعو إلى التهدئة ويحث السلطات على تجنب استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة وضمان حقوق الإنسان في سياق حماية القانون والنظام والتحقيق مع أولئك المسئولين عن اندلاع أعمال عنف.

وأشارت «يونامي» إلى أن الاستقرار طويل الأجل وتحسين الأداء الاقتصادي أمران متلازمان، كما أن معالجة هذه التحديات تقع على عاتق الزعماء السياسيين الذين عليهم توحيد الكلمة والعمل معا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

يذكر أن عدد ضحايا الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي العراق، أمس الثلاثاء، ارتفع إلى 6 قتلى وأكثر من 67 جريحا في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن العراقية.