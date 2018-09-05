وفد كوري جنوبي يتوجه إلى بيونج يانج

غادر وفد كوري جنوبي بلاده البلاد صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى بيونج يانج.



ويتألف الوفد من خمسة مسؤولين على متن طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



وشمل الوفد كلا من رئيس الاستخبارات الوطنية سو هون ونائبه الثاني كيم سانج جيون ونائب وزير الوحدة تشون هيه-سونج ورئيس غرفة متابعة تخطيط سياسات الدولة بالإضافة إلى المستشار الرئاسي جونج إي يونج.



ومن المقرر أن يعود الوفد بعد ظهر اليوم، بعد إجراء نقاش مع الجانب الشمالي حول جدول أعمال لقاء القمة المخطط بين زعيمي البلدين في سبتمبر الجاري في بيونج يانج، وفقا ليونهاب.