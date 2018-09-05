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تمكن رجال مباحث قسم شرطة الأهرام بضبط 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة ومحاولة خطف شخص بشارع سعد زغلول بمنطقة ترعة البطران.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمواقع اختباء المتهمين وبتكثيف البحث تمكنوا من القبض على 3 متهمين وفر الثالث هاربا.

ووجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهم الهارب وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبطه، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.