«الحماية المدنية» تناقش مشكلات الشركات والمصانع بالعاشر من رمضان

عقدت مديرية الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والشركات، والعمل على حلها بمدينة العاشر من رمضان.

أقيمت الندوة بمقر جمعية المستثمرين، برئاسة أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين، بحضور العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، والمقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر، وسط جمع كبير من أصحاب الشركات والمصانع بالمدينة.

شهدت الندوة مناقشة عددًا من المشكلات التي تواجه الشركات والمصانع بمجال الأمن الصناعي، كان أبرزها الرسوم المرتفعة لتجديد الرخصة الخاصة بالأمن الصناعي بالمنشآت، بالإضافة إلى طلب بعض أصحاب المصانع بإعطاء إنذار للشركات قبل تحرير المحاضر اللازمة بعدم تجديد الرخصة.

وعرض صاحب أحد المصانع بالمدينة استفسارًا يتعلق بمشكلة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وخزانات المياه فارغة، بالإضافة إلى عدم وجود سلم مع بعض السيارات.

وعقب مدير الحماية المدنية بالشرقية، على ذلك بأنه من الممكن أن يفرغ خزان السيارة أثناء عملية الإطفاء، لكنه من غير المعقول وصول السيارات لموقع الحريق بخزان فارغ، منوهًا بأن فرع الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، يضم 2 خزان مياه سعتهم 80 طن، لهم القدرة بما يعادل ملء خزانات 20 سيارة إطفاء.

وعن عدم وجود سلم ببعض سيارات الإطفاء، أوضح أن تلك المشكة كانت منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن تلك المشكلات تم حلها تمامًا والاستعانة بأحدث أساليب الإطفاء المتعارف عليها عالميًا.