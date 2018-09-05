تشغيل ماكينة صراف آلي لتوفير العملات المعدنية «الفكة» بمحطة مترو الشهداء

• بالتعاون بين وزارتي المالية والنقل وهيئة مترو الأنفاق

• تعميم تلك الماكينات في محطات المترو مستقبلًا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين منها

• توعية المواطن في الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقية من معاملاته التجارية مهما قلت قيمتها

قامت وزارة المالية اليوم الأربعاء، بتركيب وتشغيل ماكينة الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على العملات المعدنية (الفكة) بمحطة مترو الشهداء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق تيسيرًا على المواطنين في الحصول على العملات المعدنية (الفكة) والتي نشهد عدم توافرها في بعض المناطق وخاصة مترو الأنفاق.

ووفي هذا السياق أكد شريف حازم مستشار وزير المالية أن تركيب ماكينات صراف آلي لتوفير الفكة لحظيًا للمواطنين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة بهم، مضيفًا أنه تم توريد الماكينة مجانًا من إحدى الشركات الإنجليزية والتي تتعامل مع مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

وحول كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي الجديدة لصرف العملات المعدنية أوضح حازم أن المواطن يضع في الماكينة الفئة الورقية بقيمة (5 – 10 – 20) ويتم سحب مقابلها بعملات معدنية فكة فئة الجنيه المعدني ويتم التغذية المستمرة لهذه الماكينة بالتعاون والتنسيق بين مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة على مدار 24 ساعة لاستمرا تزويدها بالعملات المعدنية الفكة مما يسهل الحصول على تذاكر المترو دون طوابير على شباك التذاكر بسبب نقص الفكة.

وأضاف مستشار الوزير أن هناك مناقشات تمت مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال وسوف يتم التعاقد على ماكينة أخرى واستلامها قريبًا بالتنسيق مع إدارة مترو الانفاق حيث سيتم تركيبها بإحدى المحطات الأخرى لمترو الأنفاق ذات الكثافة العالية من الجمهور لخدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين، ومن المنتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين منها.

وفي السياق ذاته أكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة على أهمية توعية المواطن في الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقية من معاملاته التجارية مهما قلت قيمتها وهي الثقافة السائدة في المجتمعات المتقدمة.

وأكد بيان وزارة المالية أن هناك تنسيق مستمر مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الخزانة العامة حيث يتم مراجعة معدلات تنفيذ خطة البنك لطرح هذه العملات المساعدة وفقًا لاحتياجات السوق.

ويذكر أن مصلحة الخزانة العامة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات معدنية من فئات (الجنيه، 50 قرش، 25 قرش) وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليًا تبلغ قيمتها قرابة 7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسواق.