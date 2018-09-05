رئيس جهاز مكافحة الإغراق: ندرس فرض رسوم على المنتجات التركية

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يصب في صالحها، موضحًا أن الصادرات المصرية إلى تركيا 2 مليار جنيه، ويجب وضع ذلك في عين الاعتبار قبل إلغاء اتفاقية التجارة معها.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية من إغراق المنتجات التركية للأسواق المصرية بعد انهيار العملة في تركيا، متابعًا أنه يجري دراسة فرض رسوم مؤقتة لمدة 6 أشهر على المنتجات التركية، حتى يتم الانتهاء من دراسة الإجراءات اللازمة.



وأشار إلى الإجراءات السريعة التي قامت بها منظمة التجارة العالمية لحماية الأسواق المصرية من الإغراق بالمنتجات التركية بسبب انخفاض العملة، متابعًا: «سنقوم باتخاذ إجراءات فورية في خلال أسبوعين أو شهر، عند توفير المستندات المطلوبة، ويساهم في ذلك شكاوى المواطنين متأثرين بانخفاض العملة وإغراق الأسواق».



وشهدت الليرة التركية انهيارًا تاريخيًا، شهر أغسطس الماضي، وانخفضت إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو، وخسرت 5% من قيمتها أمام الدولار في تعاملات الأسواق هذه الأيام الماضية.