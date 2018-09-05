ليفربول يطالب الجماهير بالتصويت لصلاح في جائزة «بوشكاش»

طالب نادي ليفربول الإنجليزي، الجماهير بالتصويت لنجم المنتخب، وجناح الريدز محمد صلاح، وذلك من أجل تتويجه بجائزة "بوشكاش" التى تمنح لصاحب أجمل هدف فى العالم لعام 2018.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الفائز بجائزة "بوشكاش"، وذلك باختيار هدف محمد صلاح أمام إيفرتون الموسم الماضى بملعب "آنفيلد" للمنافسة على حصد الجائزة.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القوة، المراوغة، الاتزان، التركيز، الدقة، أشياء جعلت هدف صلاح الرائع في مرمي إيفرتون مرشح لجائزة بوشكاش لأجمل هدف عن عام 2018.. صوتوا لصلاح".

القوة، المراوغة، الاتزان, التركيز والدقة. أشياء جعلت هدف @MoSalah الرائع في مرمى إيفرتون مرشح للفوز بجائزة #بوشكاش لأجمل هدف عن عام 2018 المقدمة من @fifacom_ar. 💫



يمكنكم التصويت الآن 👈 https://t.co/r4uwg4O1S2 pic.twitter.com/3elsfIPrAQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

ويتنافس صلاح مع 9 أخرين على الجائزة، وهم "هدف تشيريتشيف لاعب روسيا ضد كرواتيا في كأس العالم، هدف ليونيل ميسي ضد نيجيريا، هدف بنيامين بافار ظهير فرنسا ضد الأرجنتين، هدف جاريث بيل لاعب ريال مدريد ضد ليفربول، وهدف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، وهدف ريكاردو كواريزما ضد إيران"، "تابع التفاصيل".