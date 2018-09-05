«الصحة»: تفتيش 52 ألف صيدلية خلال الـ7 أشهر الماضية

قال الدكتور أحمد كامل، نائب مدير التفتيش على الصيدليات والمخازن بوزارة الصحة، إن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عمليات التفتيش وتضاعف للجهود واستمرار للحملات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تفتيش 51936 صيدلية منذ يناير وحتى يوليو 2018.



وأضاف «كامل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الإدارة بالتعاون مع مباحث التموين والمخدرات والأحداث وهيئة الرقابة الإدارية، شنت حملات تفتيش على 3179 مخزن أدوية، موضحًا أنه يتم شن حملات أسبوعية وضبط لمخازن غير مرخصة وصيدليات بها أدوية غير مسجلة أو مغشوشة.



ولفت إلى تحرير 7969 محضر شرطة لصيدليات مخالفة ضبط بداخلها أدوية غير مصرح بها، مضيفًا أن هذه الصيدليات يتم إغلاقها وعرضها على النيابة العامة، وتكون العقوبة بالغرامة 20 ألف جنيه، والحبس لمدة من سنة إلى 5 سنوات.



وأوضح أنه يتم معاقبة الصيدليات التي لا تتضمن مديرًا متخصصًا، لافتًا إلى تحرير محاضر لأكثر من 7 آلاف صيدلية في هذا الصدد، وفي حالة التكرار يتم إغلاقها.