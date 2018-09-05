علق المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، قائلًا إن هذا الانخفاض يعتبر منطقيًا في ظل انخفاض أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «مصر mbc»، أمس الثلاثاء، أن الأسواق المصرية في مجال الحديد مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق العالمية، متابعًا: «مفيش مصنع بينزل بالسعر أو يطلع بيه مرة واحدة، بنتبع سياسات المتوسط الحسابي، وبنرفع أو نخفض السعر تدريجيًا».



في السياق ذاته، قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، خلال لقائه بالفضائية نفسها، إن هذا الانخفاض في قطاع الحديد والأسمنت يعتبر مؤشرًا لتدخل الدولة بقوة في هذا القطاع.



وذكر أن قطاع الحديد والأسمنت واجه مشكلات عديدة للغاية، نتيجة التفريط في مصانع الأسمنت المصرية بدءًا من عام 1996 وحتى عام 2003، موضحًا أنه تم بيع حوالي 80% من هذه المصانع في تلك الفترة.



