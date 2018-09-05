كارتيرون يستعيد ذكريات مواجهة الأهلي مع دجلة

استعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ذكرياته حينما كان مدربًا لوادي دجلة وواجه فريقه الحالي بالدوري العام وتغلب عليه بهدف للاشئ.

وأكد كارتيرون في لقاء تليفزيوني بقناة الأهلي : "المباراة كانت صعبة للغاية، كنا نلاعب أكبر فريق بأفريقيا ونرغب في صناعة التاريخ لدجلة بالفوز على الأهلي وبالفعل نجحنا في ذلك وتغلبنا عليه آن ذاك بهدف مقابل لاشئ".

وأشار المدير الفني للأهلي : " في هذه المباراة اللاعبون كانوا في غاية التركيز والتوفيق وتطلب منا الفوز على الأهلي بذل جهد كبير ، وفقنا في كل النقاط الإدارية والفنية الخاصة باللقاء".

وتولي كارتيرون تدريب وادي دجلة منتصف موسم 2015-2016 حتي أول 8 جولات من موسم 2016-2017 ونجح في قيادة الفريق للفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 والخسارة في 7 مباريات.