قناة السويس تستقبل وفد جمهورية جيبوتي

استقبل الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدا رفيع المستوى من جمهورية جيبوتي، برئاسة العميد ركن طاهر محمد علي، نائب رئيس أركان الدفاع بالإنابة، وبحضور عدد من قيادات الهيئة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.



رحب "ربيع"، بالحضور، مؤكدا على متانة الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، متمنيا نجاح الجهود المبذولة لدفع آواصر التعاون المشترك بين الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات لتحقيق التنمية المنشودة و تلبية طموحات وأحلام شعوب القارة السمراء.



وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها المرفق الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا، مشددا على أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتحقيق الاستفادة المُثلى منها لخدمة الإنسانية وتحقيق تنمية ورفاهية الشعوب.



شاهد الوفد مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس القديم والحديث، وتقدم شرحا تفصيليا عن مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع التنمية بمنطقة القناة، والجدوى الاقتصادية والفنية للقناة الجديدة، وتكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة الذي يستفيد من حجم البضائع الضخم الذي يعبر القناة سنويا.



وأهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى العميد ركن طاهر محمد علي، قبل التوجه لجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة موقع أنفاق الإسماعيلية.