روسيا ترسل 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها سلمت، أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة اللاذقية السورية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة، حصلت عليه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أوصلت طائرة إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مدينة اللاذقية 34 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان الجمهورية العربية السورية، عبارة عن مواد غذائية وخيام وبطانيات ومجموعات أوان".

ويساعد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، وممثلو الهلال الأحمر السوري، في توصيل المساعدات للسكان المحتاجين، وأيضا للاجئين العائدين إلى المناطق السكنية المحررة.