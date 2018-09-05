الشناوي والبشلاوي أعضاء لجنة تحكيم جوائز النقاد بمهرجان الفضائيات

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أعلن الاعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات، عن أسماء لجنة تحكيم جوائز النقاد للدورة التاسعة، التي تقام ١٥ سبتمبر الجاري.
وتضم لجنه النقاد كلا من طارق الشناوى وخيريه البشلاوي وماجده موريس وامال عثمان ورامي عبد الرازق وأسامة عبد الفتاح.