ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، 224 قطعة سلاح ناري، و370 قضية مواد مخدرة، خلال حملات بالمحافظات.

وشن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، والخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، التي تمت بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 224 قطعة سلاح ناري، عبارة عن ( رشاش، 32 بندقة آلية، 2 بندقية رصاص، 44 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 127 فرد محلي الصنع، 1636 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 20 خزينة أسلحة نارية، و317 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها).

كما تم ضبط (17 كيلو لمخدر الحشيش، و36 كيلو بانجو، كيلو فودو، 4 كيلو استروكس، 3 كيلو هيروين، 35 ألف قرص مخدر).

وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط 69 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و24 مراقب هارب، و6 تشكيلات عصابية، ضمت 22 متهمًا، ارتكبوا 49 جريمة متنوعة و31 متهمًا لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.