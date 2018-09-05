سلمى هاني تتأهل للدور الثاني ببطولة «مورجان» الصينية للإسكواش

تأهلت سلمى هانى، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، إلى الدور الثانى من البطولة الدولية "مورجان" للإسكواش، والمقام حاليا بالصين، وذلك بعد تغلبها على الإنجليزية ميلى توميلنسون بنتيجة "3-2".

واستمرت المباراة المثيرة 53 دقيقة، حيث كانت نتائج الأشواط ، "7- 11، 11- 2، 10- 12، 12- 10، 11- 9".

على الجانب الآخر ودعت مريم متولي، لاعبة المنتخب البطولة من الدور الأول، بعد هزيمتها من الويلزية تنزى إيفانز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، حيث كانت نتائج الأشواط ، كالتالي "11- 9، 13- 11، 6- 11، 12- 10" فى مباراة استغرقت 50 دقيقة.

كما ودعت هانيا الحمامى، هي الأخرى البطولة بعد الخسارة من الإنجليزية اليسون واترز، بثلاثة أشواط نظيفة وكانت نتيجة الأشواط "11- 9، 13- 11، 6- 11، 12- 10" فى مباراة استغرقت 40 دقيقة.

وفى منافسات الرجال ودع محمد رضا البطولة بعد خسارته على يد الإنجليزى أدريان والر، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، حيث كانت نتائج الأشواط، "8- 11، 11- 8، 11- 8، 11- 4" فى مباراة امتدت 57 دقيقة.