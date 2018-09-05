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سلمى هاني تتأهل للدور الثاني ببطولة «مورجان» الصينية للإسكواش

الشروق
نشر فى : الأربعاء 5 سبتمبر 2018 - 4:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 سبتمبر 2018 - 4:31 م

تأهلت سلمى هانى، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش،  إلى الدور الثانى من البطولة الدولية "مورجان" للإسكواش، والمقام حاليا بالصين، وذلك بعد تغلبها على الإنجليزية ميلى توميلنسون بنتيجة "3-2".

واستمرت المباراة المثيرة 53 دقيقة، حيث كانت نتائج الأشواط ، "7- 11، 11- 2، 10- 12، 12- 10، 11- 9".

على الجانب الآخر ودعت مريم متولي، لاعبة المنتخب البطولة من الدور الأول،  بعد هزيمتها من الويلزية تنزى إيفانز بثلاثة أشواط  مقابل شوط واحد ، حيث كانت نتائج الأشواط ، كالتالي "11- 9، 13- 11، 6- 11، 12- 10" فى مباراة استغرقت 50 دقيقة.

كما ودعت هانيا الحمامى، هي الأخرى البطولة بعد الخسارة من الإنجليزية اليسون واترز،  بثلاثة أشواط  نظيفة وكانت نتيجة الأشواط "11- 9، 13- 11، 6- 11، 12- 10" فى مباراة استغرقت 40 دقيقة.

وفى منافسات الرجال ودع محمد رضا البطولة بعد خسارته على يد الإنجليزى أدريان والر، بثلاثة أشواط  مقابل شوط واحد ، حيث كانت نتائج الأشواط،  "8- 11، 11- 8، 11- 8، 11- 4" فى مباراة امتدت 57 دقيقة.


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