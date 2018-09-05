«مواطنون ضد الغلاء» تناشد المصريين بالاستمرار في مقاطعة الفاكهة

قال حسن هيكل، الأمين العام لجمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن هدف الجمعية ليس محاربة التجار أو المنتجين، معقبًا: «نحن نحارب من أجل بقائنا، والمستهلك مش قادر يعيش».



وناشد خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، المواطنين باستمرار حملات مقاطعة الفاكهة للضغط على التجار من أجل انخفاض الأسعار، موضحًا أن هذه السلعة لا يمكن الاحتفاظ بها لدى المنتج، نظرًا لكونها سريعة التلف.



وذكر أن الأسعار وصلت إلى مستويات عالية للغاية، نتيجة وجود حلقات وسيطة ترتفع عبرها السلعة من حلقة إلى أخرى، مضيفًا أن تحقيق الربح يمكن أن يتم عن طريق بيع منتجات أكثر بأسعار أقل.



وأوضح أن هناك خللًا في تسعير أسعار محاصيل الفاكهة، نتيجة عدم وجود بورصات سلعية تحدد أسعارًا استرشادية لكل سلعة، معقبًا: «الحكومة قالت هتعمل بورصات سلعية، وتم طرح الموضوع في 2017، لكن ما زالت الخطوات بطيئة»



