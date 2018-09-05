كشف الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير بوب وودورد في كتابه الجديد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس وصف «ترامب» بأنه يتصرف وكأنه طفل في الصف الخامس أو السادس عندما يتعلق الأمر بملف شبه الجزيرة الكورية.

واستشهد «وودورد»، في كتابه المقرر صدوره الأسبوع المقبل بعنوان «الخوف»: «ترامب في البيت الأبيض»، بواقعة حدثت في 19 يناير الماضي خلال اجتماع لفريق الأمن القومي مع «ترامب»، هون فيه الرئيس الأمريكي من شأن أهمية الوجود العسكري لبلاده في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك دور المخابرات الخاصة، والذي يسمح لواشنطن برصد إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية خلال ثوان بدلا من 15 دقيقة في حين كانت عملية الرصد من ألاسكا.

ورد «ماتيس» على اعتراض الرئيس، قائلا: «نحن نفعل ذلك لمنع حرب عالمية ثالثة»، إلا أنه بعد الاجتماع أعرب وزير الدفاع عن قلقه واستيائه في محادثات خاصة مع مساعديه، مشيرًا إلى أن الرئيس يتصرف بعقلية طفل في الصف الخامس أو السادس.

في المقابل، رفض «ماتيس» مزاعم «وودورد»، واصفا إياها بأنها محض خيالات من شخص واسع الخيال.

وقال «ماتيس» في بيان: «إن ما نُسب لي من كلمات تنطوي عن ازدراء للرئيس في كتاب وودورد، لم أتفوه بها ولم تصدر في حضوري»، مضيفا: «رغم أني استمتع بقراءة أدب الخيال بشكل عام إلا أن هذا الكتاب يعتبر أدبا فريدا يحمل ماركة واشنطن، ومصادره المجّهلة لا تحمل أي مصداقية»، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وأضاف «ماتيس» ردا على ما جاء في الكتاب: «خلال عام دار كثيرا من الجدل والمناقشات التي أفرزت نتائج هامة تضمنت القضاء تقريبا على تنظيم (داعش) الإرهابي وتقاسم الأعباء مع حلفائنا في الناتو بشكل غير مسبوق وإعادة رفات الجنود الأمريكية من كوريا الشمالية، وتحسين استعدادات قواتنا المسلحة، وحظيت سياستنا الدفاعية بتأييد واسع النطاق من الحزبين في الكونجرس».

ومضى قائلا: «إن فكرة أنني أبدي ازدراء للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المنتخب ترامب أو التسامح تجاه أية علامات عدم احترام من جانب أحد في الوزارة تجاه الرئاسة، لا تصدر إلا عن شخص خصب الخيال».