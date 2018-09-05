«التعليم»: توزيع 750 ألف «تابلت» تباعا على طلاب نظام الثانوية الجديد

نفى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول عدم توزيع «التابلت» فى الفصل الدراسي الأول لطلاب نظام الثانوية الجديد.

وأكد خيري أن الدكتور محمد عمر نائب، وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ناقش فى اجتماع مجلس الوزراء أمس توزيع التابلت على المدارس، والذي سيكون تباعًا فى الفصل الدراسي الأول، وعددهم (750) ألف تابلت وكذلك تشغيل الإنترنت.

وأضاف خيري أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سوف يعقد يوم الأحد القادم مؤتمرا صحفيا لشرح مختلف جوانب النظام الجديد، كما سيعقد اجتماعًا مع مديري المديريات خلال الفترة المقبلة لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وخطة توزيع التابلت على المدارس.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عمر خلال الاجتماع بمجلس الوزراء أنه سيتم بدءًا من شهر أكتوبر المقبل تسليم نحو (50) ألف طالب ومعلم جهاز «التابلت»، على أن يتم استكمال تسليمه تباعًا.

واستعرض عمر، خلال الاجتماع، مشروع تطوير البنية التحتية لإستراتيجية تطوير التعليم، حيث أشار إلى أن المشروع يهدف ضمن مراحله إلى إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس التى تحتوى على مراحل التعليم الثانوى العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتجهيز غرفة المعلومات وربطها بمركز المعلومات الرئيسى، على أن يتم تنشيط فصول الصف الأول فقط حاليًا.

كما تم عرض مراحل تنفيذ المشروع وخطة العمل خلال الفترة الدراسية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها للمدارس، ومن ثم تركيبها ومكونات الشبكة فى المدارس واختبارها قبل التسليم.