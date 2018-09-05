«غاز مصر» توضح الشروط الفنية لتركيب الغاز الطبيعي

قال المهندس ياسر صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، إنه يتم العمل بجهد كبير في جميع المحافظات، لتوصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، متابعًا: «أقصى رقم وصلناله 750 ألف عميل في السنة، وهذه السنة نتوقع تجاوز هذا الرقم، والشركات كلها شغالة في خلية نحل لتحقيق هذا الأمر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك اشتراطات فنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أهمها أن تكون المناطق السكنية مخدومة بالخدمات والمرافق كالصرف الصحي والمياه والكهرباء، متابعًا: «في بعض المناطق مفيهاش صرف صحي وده بيعوقنا».

وأوضح أن الحد الأدنى لعرض الشارع ينبغي ألا يقل عن 3 متر، حتى يتم تركيب خطوط شبكات الغاز، بعيدًا عن شبكات المرافق الأخرى كالمياه أو الكهرباء، بالإضافة إلى تأمين شبكات الغاز بشكل كافٍ، مستطردًا أنه يتم النظر كذلك إلى سلامة الحالة الإنشائية للعقار، وذلك مراعاة لمعايير الأمن.

واستطرد أن وزارة البترول تتعاون مع وزارة المالية لوضع ميزانية خطة توصيل الغاز للمنازل، معقبًا أنه تمت مضاعفة هذه الميزاينة خلال العام الجاري، لتنفيذ الخطة بالشكل المطلوب.

وذكر أنه رغم ارتفاع تسعيرة الغاز الطبيعي، فإن أسعاره لا تزال أقل من أسعار أسطوانات البوتاجاز، مضيفًا: «أسعار الغاز نسبته متفاوته حسب الشرائح، لكن فاتورة استهلاكه أقل من أسعار الأسطوانات».