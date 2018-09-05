كشف الإسباني خافيير جوري، المدرب المساعد ومحلل الأداء بالمنتخب الوطني، عن قائمة المهام التي يخطط الجهاز الفني الحالي بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لتنفيذها في الفترة المقبلة.

وقال جوري، في تصريحات تلفزيونية: «مواجهة النيجر صعبة، لأنها تأتي بعد الخسارة أمام تونس بالجولة الأولى، إضافة إلى الهزائم الثلاث في كأس العالم، والتي أصابت الجميع بالإحباط والاكتئاب».

وأضاف: «كوبر مدير فني قدير، وقدم عملًا رائعًا، إلا أن منتخب مصر عانى في الفترة الأخيرة من ارتفاع معدل أعمار لاعبيه، لذا نركز في الفترة الحالية على النزول بمعدل الأعمار، والمزج بين عنصري الشباب والخبرة».

وأوضح جوري: «كذلك نسعى لتهيئة اللاعبين نفسيًا، ومساعدتهم على التأقلم مع فكر الجهاز الفني الجديد، فاللاعب المصري يحتاج لتطوير عقليته، وإعادة روح المنافسة على البطولات».

وأتم خافيير جوري: «نعدكم بتكوين فريق مميز، يقاتل منذ بداية المباراة حتى الثانية الأخيرة، ويجعل جماهير مصر فخورة به».