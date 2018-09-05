الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي برئاسة «مدبولي»

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، والاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.

ويناقش المجلس أيضا، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات بناء على الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخرا مع عدد من الدول الصديقة، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بكافة المحافظات ضمن المعدلات الزمنية المحددة.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.