قال المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، إن البرلمان يعمل من خلال تطبيق الدستور والقانون، فضلا عن وضع لائحته الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

جاء ذلك خلال أثناء الجلسة الأخيرة التي يعقدها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم، لبرنامجه التدريبي الذي ينظمه لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، وبحضور رئيس البرلمان المالاوي رشارد ماكوا مسوايا، تحت عنوان: "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري".

وأشاد "حسب الله"، بصدور حزمة من القوانين والتي تصب في المصلحة العامة للدولة وتثري الاقتصاد المصري فضلا عن تذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك من خلال إقرار قانوني الاستثمار والإفلاس، ذاكرا أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، وهناك تراخيص تم الحصول عليها بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، خصوصا وأن قضية خروج المستثمر كانت بمثابة مشكلة، ومن ثم إقرار قانون الإفلاس يضمن الخروج الأمن للمستثمر.

وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، قال "حسب الله"، إنه يعد من أيسر التشريعات على مستوى العالم، مشيرا إلى الاطلاع على عدد من القوانين المطبقة في دول العالم، كذلك الاستجابة لكل الملاحظات قبل إصدارهذا القانون.

وذكر أن قانون بناء الكنائس، من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخرا، في ظل وجود مطالبات من نحو 60 عاما لإصداره، وبالتالي إقرار هذا القانون يؤكد أن مصر دولة مواطنة حقيقية وليست شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد عن 1500 كنيسة.