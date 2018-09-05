ذهبية وفضية لمصر ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

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توج المنتخب الوطني لتنس الطاولة سيدات بالميدالية الذهبية ومنتخب الرجال بالميدالية الفضية خلال منافسات بطولة إفريقيا والتي أقيمت بموريشيوس.

وحصل منتخب السيدات على الميدالية الذهبية بعد الفوز على نيجيريا في النهائي 3-2، بينما خسر منتخب الرجال في المباراة النهائية أمام نيجيريا 3-1 ليتوج بالميدالية الفضية.

ومثل سيدات مصر كلا من دينا مشرف وفرح عبد العزيز، بينما مثل رجال مصر كلا من محمد البيلي وخالد عسر وأحمد صالح.

وسيلعب منتخب سيدات مصر القارة الإفريقية في بطولة كأس العالم 2019 باليابان، بينما يمثل منتخب نيجيريا للرجال إفريقيا في المونديال لأول مرة منذ عام 2010.