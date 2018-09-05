بنك مصر: 12 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 12 مليار جنيه لدى البنك، مشيرًا إلى تطلعات البنك لزيادة تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة



وأوضح في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك أخطاء من المتقدمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن غض البصر عنها، مؤكدًا أن البنك يقوم بالتأكد من صرف الأموال المتعلقة بجميع المشروعات في محلها.



وأشار إلى التسهيلات المقدمة من البنك في تسجيل إجراءات القروض الصغيرة، والمتوسطة، موضحًا أن القرض يأخذ 30 يومًا في الإجراءات الإدارية بدلًا من 90 يومًا، ويتم مراجعة ميزانيات المشروعات من خلال مدير الحسابات والمتخصصين.



وتابع: «تعرض ميزانيات المشروعات على مدير الحسابات، ويتم استردادها في حالة وجود خطأ في الإجراءات، وفي حالة تكرار الخطأ يتم وضع أصحاب هذه المشروعات في القائمة السوداء؛ للحفاظ على أموال المودعين»، مضيفًا أن هناك تعاون مع جامعة النيل؛ لتقديم خدمات ودورات تدريبية لرواد الأعمال.