مصرع طالبين غرقا بالبحيرة

لقي طالبان مصرعهما غرقا، أحدهما بترعة المحمودية بمدينة أبو حمص، أثناء الاغتسال بحافة الترعة المشار إليه، حيث زلت قدماه وسقط بها وغرق، والآخر غرق بفرع النيل رشيد أثناء الاستحمام، حيث جرفه التيار.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارين من العميد محمد أبو حطب، يفيد تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بوجود شخص غريق بمياه ترعة المحمودية أمام قرية دسونس، وتم انتشال جثة «كريم.ر» 13 سنة، طالب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوحمص العام، كما تم انتشال جثة «محمد.ص» 17 سنة، طالب، وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ للتحقيق.