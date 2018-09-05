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إحالة 210 موظفين وأطباء وممرضين وعمال للتحقيق خلال يومين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد نصار:
نشر فى : الأربعاء 5 سبتمبر 2018 - 4:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 سبتمبر 2018 - 4:00 م

قرر الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ تحويل 210 موظفين وأطباء وممرضين وممرضات وعاملين للتحقيق، اليوم وأمس، نتيجة تغيبهم عن العمل أثناء المتابعة اليومية للمسئولين، وقرر خصم يوم من راتبهم.

وكان قد قام مسئولو المتابعة والرقابة اليومية والمفتشين المالي والإداري بالوحدات المحلية بجولات متابعة على عدد من المصالح الحكومية، منها قرى الخادمية وإسحاق والرملة، ومركز طب الأسرة بسخا، ومستشفى الرمد، والمستشفى العام بالمحافظة، ودونوا الغائبين عن العمل والمغادرين بدون إذون.

وأصدر المحافظ تعليمات لجميع مسئولي مجالس المدن بإعداد تقرير يومي عن الأعمال المسندة لهم، وعمل إحصائية بالمشروعات المتوقفة، وطرق احتياجها للانتهاء من تنفيذها من أجل توفير فرص عمل للشباب، وأعطى فرصة شهر لجميع رؤساء المدن للتقييم لمن يعمل لكي يستمر في عمله ومن يتكاسل يتم حسابه وعقابه.


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