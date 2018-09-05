«الأعلى للصناعات النسيجية»: هناك عقبات في تطبيق قانون الاستثمار الجديد

قال مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن قوانين الصناعة في مصر تحتاج إلى المزيد من المناقشة المجتمعية بحضور أصحاب المصانع، متابعًا أن قانون الاستثمار الجديد عظيم، ولكن هناك عقبات في آليات تطبيقه ويجب تعديله.



وأضاف «طلبة» في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج تحت مسمى حماية الصناعة المحلية يضعف الصناعة المصرية بشكل كبير، معقباً: «الضريبة العقارية على المصانع المفلسة أمر غير منطقي، ويجب إعادة النظر فيه».



وأشار إلى ضرورة تصحيح أوضاع الاقتصاد غير الرسمي؛ لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك تضخم كبير جدًا في الاقتصاد غير الرسمي، ويستغل قيود البنوك في التمويل لصالحه، من خلال ضخ أموال في المشروعات والمصانع المتوقفة تحت مظلة غسيل الأموال.



وطالب بضرورة تعين نائب لرئيس الوزراء يختص بالشؤون الاقتصادية، وإعادة تقييم المصانع المصرية بشكل عام، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القوانين الاقتصادية على أرض الواقع، متابعًا: «هناك بعض القوانين الجديدة تضر بالبيئة الصناعية، ويوجد بها بنود تعيق المستثمرين».