«الأرصاد»: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «فصل الخريف بدأ مبكرًا هذا العام على جنوب البلاد».

وأوضح «عبد العال»، في مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه «من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، على جنوب البلاد من أبو سمبل وحتى سوهاج، وكذلك أيضًا على سلاسل جبال البحر الأحمر».

وأضاف أن «هناك نشاط للرياح أيضًا يصل إلى حد العاصفة بدأ اعتبارًا من اليوم على جنوب البلاد، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري».

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين في جنوب البلاد، بالابتعاد تمامًا عن مخرات السيول أي أي أماكن بها منحدرات.