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هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الإسماعيلي بخصم 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري الممتاز، وذلك في حالة عدم سداد الدراويش مبلغ 90 ألف دولار، لنادي ميديا ما الغاني.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع ثيوفيلوس أنوبا من النادي الغاني وتخلف الدارويش عن سداد قيمة انتقال اللاعب مما جعل إداراة ميديا تُصعد الأمر إلي الاتحاد الدولي.

وتسعي إداراة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تسوية الأزمة مع الفريق الغاني، لتجنب العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الدولي.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع ثيوفيلوس أنوبا عام 2015 لمدة ثلاثة مواسم، غير أن الفريق أنهي تعاقده مع اللاعب بعد فترة قصيرة من إتمام التعاقد.