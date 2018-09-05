قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن أجهزة الحاسب اللوحية «التابلت» التي ستستخدم في النظام الجديد للمرحلة الثانوية الذي سيتم تطبيقه العام الدراسي المقبل، سوف توزع على المدارس على مدار الفصل الدراسي الأول.



وأضاف عمر، في تصريحات له عبر إحدى مجموعات التواصل مع المعلمين، أن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة، وستبدأ الدراسة في موعدها.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقا أنها ستوزع ما يقرب من مليون جهاز «تابلت» مع بداية العام الدراسي، على طلاب الصف الأول الثانوي والمعلمين ومديري الإدارات والمديريات.