«السعودية» تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من داخل اليمن باتجاه المملكة.

وذكر موقع "سعودي 24" أن الصاروخ كان يستهدف مدينة نجران السعودية.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السعودية تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

ومن المتوقع صدور بيان عن قيادة التحالف العربي يوضح تفاصيل ذلك.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن القوات السعودية تعترضها وتدمرها.

ويأتي إطلاق الصواريخ من جانب الحوثيين باتجاه السعودية بسبب الدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة للجيش اليمني في تصديه للانقلاب الذي قام به الحوثيون في عام 2014 وبسطوا من خلاله سيطرتهم على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلاد.