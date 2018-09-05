سموحة يخطط لضم مدبولي  

دخل أحمد مدبولي لاعب الزمالك دائرة إهتمام نادي سموحة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما خرج من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

وتلقى مدبولي لاعب نادي الزمالك، عدد من العروض المحلية لضمه الا أن عرض سموحة يعتبر الأقرب بعدما أبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر رغبة في ضم اللاعب.

ولم يشارك مدبولي في أي مباراة مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي، كما لم يدخل اللاعب ضمن حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منذ توليه القيادة الفنية للزمالك.