«بنك مصر»: نسبة التعثر بين الشباب الحاصلين على القروض تقل عن 1%

• الصعيد الأكثر إقبالا على مبادرات البنك وسوهاج الأولى

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن حجم المحفظة النقدية لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوز حتى الآن 12 مليار جنيه.

وأكد، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن نسبة التعثر بين الشباب الحاصلين على القروض تقل عن 1%، موضحًا أن البنك يعد شريكًا في تلك المشروعات، لذلك يتابعها بصفة دورية للتأكد من استمراريتها ومساعدة صاحب العمل حال تكشف تعثره أو احتمالية الأمر.

وأضاف أن البنك يوافق على إقراض أصحاب المشروعات شرط الاطلاع على الرخصة والبطاقة الضريبية وميزانية المشروع، وفي حال عدم تعد المشروع طور الفكرة، يطلع على الرخصة والبطاقة الضريبية ودراسة الجدوى، للتأكد من جدية المتقدم.

وأشار إلى تنوع المتقدمين للحصول على القروض بين شباب ونساء، متابعًا: «إن محافظات الصعيد الأكثر إقبالًا على مبادرات البنك، وسوهاج تحتل المرتبة الأولى».