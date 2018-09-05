راكيتيتش: مودريتش أفضل لاعب في العالم

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أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني أن زميله في المنتخب الكرواتي ولاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش هو الأفضل في العالم.

ويتنافس مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفقة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي "تابع التفاصيل".

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة " نوفي ليست" الكرواتية : " لوكا مودريتش هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني حاليًا، وهو أفضل لاعب في العالم هذا العام، ونحن الكروات فخورين به".

وأضاف: "هناك الكثير من الحاقدين على مودريتش، أنا فخور به وسعيد وكأنني أنا من سيتوج بالجائزة".

وأتم : "أتمني حصول مودريتش على الجائزة المتبقية له هذا الموسم، (الكرة الذهبية) لأنه يستحقها بالفعل.

وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط في أوروبا للموسم الماضي "تابع التفاصيل".