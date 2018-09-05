دفاع «فلتاؤس»: لا توجد اعترافات مسجلة لموكلي بالقتل

قال المستشار ميشيل حليم، دفاع المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، في واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من القس أنجيلوس إسحاق سكرتير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتأكد من صحة الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود اعترافات مسجلة من المتهم الثاني الراهب فلتاؤس، والذي لم تتخذ الكنيسة قرارا بتجريده من الرهبنة حتى يكون هناك اعترافا رسميا منه بارتكاب جرائم.

وأكد «حليم»، لسكرتير البابا تواضروس، خلو أوراق القضية والتحقيقات من وجود اعترافات أو تسجيلات باسم الراهب فلتاؤس المقاري، وأنه قد اعتصم بالإنكار عن واقعتي الانتحار والاشتراك في القتل، مطالبا القس أنجيلوس بالتمهل في أي إجراء كنسي ضد الراهب المتهم الثاني؛ لحين إنهاء المحاكمة وظهور كامل الحقيقة.