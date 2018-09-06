بروتوكول تعاون حكومى لتمويل «سكن كريم» للأسر الأولى بالرعاية

اتفاق بين المالية والبترول لحساب الضريبة العقارية على منشآت البترول والثروة المعدنية

وقعت وزارات التضامن الاجتماعى، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برتوكول تعاون لتمويل برنامج «سكن كريم» للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه فى القرى الأكثر احتياجا فى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم.

وقالت وزيرة التضامن غادة والى، إن البروتوكول ينص على تولى رفع كفاءة المنازل بمعرفتها أو من تفوضه للعمل تحت إشرافها، كما تكون مسئولة عن إعداد قوائم بالأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى القرى المستهدفة، من خلال بيانات برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الضمان الاجتماعى.

وأضافت أن مبادرة «سكن كريم» تستهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، واستفاد منها حتى الآن ما يزيد على 25 ألف أسرة بتكلفة تقترب من 180 مليون جنيه.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة ستتحمل تدبير التمويل اللازم لتنفيذ رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، والمساهمة فى توعية المجتمعات المحلية عن طريق الخطب واللقاءات الجماهيرية، بأهمية ترشيد استخدام المياه وبأهمية النظافة للصحة العامة.

وبحسب راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، تتولى الوزارة تكلفة الأعمال الاستشارية لتحديد متطلبات تأهيل المنازل، بالإضافة إلى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ، وتعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية المقايسات التقديرية، وتنفيذ الوصلات المنزلية الخارجية لمنازل الأسر التى يتم تحديدها.

كما وقعت وزارتا المالية والبترول اتفاق تعاون بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، وآلية حساب الضريبة العقارية عليها.

وقال وزير البترول، طارق الملا، على هامش الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، إن الاتفاق يستهدف دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاتفاق ينص على الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذى يتفق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن قطاع البترول هو ثانى القطاعات بعد السياحة فى التوصل إلى اتفاق بشأن معايير احتساب الضريبة العقارية وآليات تحصيلها، بهدف استيداء حقوق الدولة فى إطار من مراعاة طبيعة كل منشآت.